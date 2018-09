Borghetto Flaminio, distrutta la casa-studio del poeta Zeichen

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Silvia NatellaLa Casa del Poeta al Borghetto Flaminio è finita nel mirino dei vandali. Ci sono voluti mesi per fare della baracca di Valentino Zeichen un polo culturale nel cuore di Roma. Oggi il lavoro di sua figlia Marta e di due giovani artisti, decisi a ridare nuova vita a questo luogo, rischia di essere vanificato. Il giardino antistante è stato distrutto, i rami del glicine abbattuti e una grossa rete è stata innalzata per delimitare in modo del tutto arbitrario lo spazio.Lo scrittore scelse la baracca a un passo da Piazza del Popolo come abitazione per cinquant'anni. Dopo la sua scomparsa, l'idea di ripulire tutto e di realizzare un contenitore per la poesia contemporanea e altre forme d'arte. Il progetto La Casa del Poeta, ideato da Marta Zeichen, Sacha Piersanti ed Emanuele Marchetti e sostenuto dall'Università La Sapienza è stato più volte oggetto di minacce e intimidazioni. Dalle parole si è poi passati ai gesti che hanno richiesto le denunce alle autorità competenti. «Quello che stiamo subendo - spiega Marta Zeichen - è un vero e proprio sabotaggio. Aspettiamo una risposta da parte delle istituzioni, del Vicesindaco assessore alla cultura Luca Bergamo perché l'area venga adeguatamente tutelata. Nel frattempo stiamo pensando a nuovi eventi per sensibilizzare ancora di più i cittadini».Su Avaaz è stata lanciata una petizione affinché questo luogo suggestivo sopravviva per restituire alla città la sua vitalità culturale.