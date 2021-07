Borghesiana, sgominata una nuova baby-gang

A distanza di poche ore i carabinieri hanno smantellato due baby gang, specializzate in assalti in strada. L'ultima in ordine di tempo a essere stata disarticolata è stata una banda che agiva alla Borghesiana. A far scattare il blitz dei carabinieri della compagnia di Frascati e di quelli della stazione di Tor Bella Monaca, è stata la denuncia di un diciottenne che, mentre si trovava sulla banchina della fermata della metro C Bolognetta, è stato aggredito da un quindicenne albanese e da un romano di 14 anni. I due minori lo hanno prima preso a calci e pugni e poi gli hanno portato via il portafogli e gli occhiali. La sera prima gli uomini del nucleo radiomobile, insieme ai militari della stazione di San Giovanni, avevano fermato tra egiziani che avevano accerchiato un ragazzo romano di 16 anni e lo avevano rapinato portandogli via una catenina d'oro.

Poche ore prima i carabinieri di Trastevere avevano arrestato un egiziano di 26 anni, di nome Yehya Salem Tawfik Maged Aly, dopo che in via Luciano Manara aveva strappato dal collo di un ragazzo di diciotto anni una catenina. Il giovane è stato processato per direttissima: il pubblico ministero Gianluca Mazzei ha chiesto e ottenuto la convalida. Gli investigatori sono sulle tracce degli altri componenti della banda, che ha colpito anche durante i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale. (E. Orl.)

