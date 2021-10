Borghese: «Ora sforno i talenti»

Ferruccio Gattuso

MILANO - Un gioco e un talent. Per scoprirsi, chissà, talent-scout. Arriva da oggi su Tv8, ogni martedì in prima serata, Game of Talents, sfida televisiva tra due squadre che, in base a indizi e domande ben poste, devono scoprire se esiste un talento in una persona, e di che talento si tratta. Prodotto da Freemantle, Game of Talents è un intrigante via di mezzo tra talent show e guessing game: alla conduzione , un debutto in prime-time, Alessandro Borghese, mentre i due vulcanici capi-squadra rispondono al nome di Mara Maionchi e Frank Matano. «La forza di questo show? spiega Alessandro Borghese La leggerezza: inutile dire che di questi tempi abbiamo bisogno di divertirci». Dopotutto, la leggerezza è sempre stata la cifra dello chef: «Ci ho messo del coraggio ammette - a spostarmi dal mondo della cucina a uno show di questo tipo». Gestire Maionchi e Matano? «Non facile conclude Borghese Ma alla fine tutto questo ha portato divertimento nella gara».



