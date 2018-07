BOOM WHAT ELSE?

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilaria RavarinoROMA - Un volo di due metri dritto sull'asfalto, la testa che sbatte a terra e il ginocchio gravemente contuso: se non avesse indossato il casco, ieri George Clooney avrebbe rischiato seriamente la vita. Il brutto incidente, avvenuto ieri mattina intorno alle otto sulla statale Orientale Sarda, ha generato solo piccole conseguenze: un grande spavento, un ginocchio fuori uso, una leggera lesione al bacino e venti giorni di prognosi, che costringeranno l'attore all'immobilità nel letto della villa di Punta Aldia, che ha affittato con la famiglia. In Sardegna per girare la serie tv Catch 22, ieri Clooney si stava recando sul set, come ogni mattina, a bordo di una moto Yamaha T Max. Improvvisamente, però, nei pressi dell'ingresso del complesso residenziale di Costa Corallina, una Mercedes station wagon ha svoltato all'improvviso centrando in pieno il mezzo dell'attore. «Avevo il sole in faccia, non ho visto niente, ho solo sentito un colpo», avrebbe detto Antonello C., l'uomo che era alla guida della station wagon, primo a soccorrere Clooney insieme alle guardie del corpo, che seguivano a breve distanza l'attore. I soccorsi, giunti in dieci minuti sul posto, hanno applicato un collare di protezione al ferito, trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni XXIII di Olbia.Dopo una tac e l'ecografia, che hanno escluso lesioni gravi e fratture, Clooney è stato visitato anche dal suo medico personale, che ha raggiunto tempestivamente la struttura sanitaria. Dimesso dopo un paio di ore con una prognosi di venti giorni, l'attore è stato riportato in albergo a bordo di un'auto della produzione insieme alla moglie Amal, uscendo da una porta secondaria per evitare i tanti fan e curiosi giunti sul posto. Le riprese della serie, previste in questi giorni nell'aeroporto dismesso di Venafiorita, potrebbero subire un rallentamento: l'attore, oltre a esserne produttore, è anche dietro alla macchina da presa come regista.riproduzione riservata ®