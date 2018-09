BOOM ULTRADESTRA

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniExploit della destra sovranista in Svezia. I Democratici svedesi (Sd), forza anti-immigrati ed euroscettica guidata dal 39enne Jimmie Akesson, hanno sfiorato il 20% risultando il secondo partito. I socialdemocratici del premier uscente Stefan Löfven rimangono primo partito, ma il 26,2% ottenuto non è solo il peggior risultato della loro storia ma anche un magro bottino che impedisce loro di avere la maggioranza assoluta. Anche nella patria del welfare state, dunque, le forze populiste e anti euro sono riuscite a conquistare consensi lanciando un messaggio preoccupante a Bruxelles, anche in vista delle elezioni europee della primavera 2019. Fondato nel 1988 da ex membri del movimento neonazista, il partito dei Democratici svedesi aveva ottenuto solo il 5,9% di preferenze nel 2010 e poi era salito al 12,9% nel 2014. A spingerlo così in alto, nell'ultima tornata elettorale, la più accesa e incerta della storia svedese, è stata soprattutto la linea anti immigrati: Il vero welfare si deve occupare degli svedesi ha ripetuto per tutta la campagna elettorale Akesson.Buoni risultati anche per i piccoli partiti. Gli ex comunisti, Sinistra, hanno quasi raddoppiato il loro ultimo risultato e hanno raggiunto il 9,8% mentre i cristiano democratici hanno incrementato di un terzo le preferenze del 2014.Ma la strada per la formazione del nuovo governo sarà lunga e complicata e non si escludono nuove elezioni. Nessuna delle due coalizioni ha infatti la maggioranza nel Riksdag, il Parlamento svedese. Il blocco di centrosinistra, formato da Socialdemocratici, Verdi e Sinistra sarebbe al 39,4%, mentre il centro-destra guidato dal Partito moderato conservatore sarebbe al 39,6%. Löfven ha aperto ad una cooperazione con il Partito di centro e i Liberali, mentre ha escluso qualsiasi alleanza con la destra.