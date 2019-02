Mario Landi

Ammontano a 70.910 le domande arrivate all'Inps per accedere al pensionamento con almeno 62 anni di età e 38 di contributi. Sono 24.757 le richieste arrivate dai lavoratori dipendenti; 26.678 quelle arrivate dalla gestione pubblica; 5.454 dai commercianti; 5.650 dagli artigiani; 1.189 dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri; 3.212 dai fondi speciali; 240 da spettacolo e sport; 69 dalla gestione separata; 3.661 per effetto del cumulo.

Inoltre circa 23.641 domande sono arrivate da cittadini fino a 63 anni di età; 32.972 dai 63 ai 65 e 14.297 da lavoratori con oltre 65 anni di età. 51.841 le richieste arrivate da uomini e 19.069 quelle arrivate dalle donne. I patronati hanno filtrato 64.274 domande, dai cittadini singoli ne sono arrivate 6.636.

«Già 70mila italiani hanno fatto domanda per andare in pensione con #Quota100. Più vita per chi sceglie di godersi affetti e tranquillità, più lavoro per tanti giovani. Alla faccia dei chiacchieroni, dalle parole ai fatti!», ha scritto su Facebook il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Che aggiunge: «Delle 70mila adesioni, 7.951 sono in Lombardia. È un altro risultato di questo governo, per il quale mi sono speso con particolare impegno. Chi ha il sacrosanto diritto di smettere di lavorare può farlo, e lascia spazio a giovani in cerca di lavoro. Alla faccia della Fornero».

Emanuela Bizi, della Slc Cgil Nazionale, sottolinea tuttavia l'esclusione dei lavoratori del settore Spettacolo dalla possibilità di accedere a Quota 100: «È un provvedimento tanto decantato da questo Governo e che sembra ribadire che fare cultura in Italia non conviene».

E da Bruxelles sta per arrivare l'ennesima mazzata sull'Italia: oggi infatti sarà reso noto un rapporto della Commissione Ue dal quale emerge un giudizio negativo sulla situazione economica poiché «gli interventi messi in campo non sosterranno la crescita ma potrebbero invece far aumentare il debito».

