Boom di ticket per la festa del Cinema «Vendite record»

Dopo il primo weekend di prevendite, la quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma (17-27 ottobre) fa segnare uno straordinario risultato al botteghino: è stato infatti registrato un incremento del 20% rispetto al dato dello scorso anno. In aumento anche la percentuale di biglietti venduti online. «Il boom di vendite del 20% in più rispetto allo scorso anno certifica la qualità di una proposta varia e di alto livello, ed esalta la reputazione conquistata dal nuovo disegno della Festa del Cinema - ha detto il Direttore Artistico Antonio Monda - Ringrazio tutti i collaboratori per questo straordinario risultato». La prevendita continua su tutti i canali di vendita: presso la Biglietteria dell'Auditorium Parco della Musica, i punti vendita autorizzati TicketOne, la biglietteria telefonica TicketOne (servizio a pagamento), online attraverso i siti www.romacinemafest.org e www.ticketone.it. Ulteriori info su www.romacinemafest.org

Martedì 15 Ottobre 2019, 05:01

