BOOM DI LADY PUSHER

Emilio OrlandoNon più soltanto madri, fidanzate, compagne, mogli e figlie, all'oscuro dei loschi traffici dei loro uomini, ma sempre di più impiegate ed impegnate in prima linea nello spaccio e la vendita di droga. Il crimine sta cambiando volto, non soltanto quello dei pusher di strada ma anche a livello organizzato, sembra voler rispettare le quote rosa e la parità dei diritti.Lo confermano i dati degli arresti, dove a fianco dei maschi ci sono anche moltissime spacciatrici. Dei centotrenta arresti dei carabinieri della compagnia di Frascati, che da sempre hanno dichiarato guerra al narcotraffico a Tor Bella Monaca e nei quartieri del Casilino, trenta manette sono finite ai delicati polsi delle delinquenti in tacchi a spillo. Basta andare in via dell'Archeologia per rendersene conto: le ragazze fanno da vedette, pronte a gettarsi a terra fingendosi colte improvvisamente da un malore quando arrivano le forze dell'ordine. E, dietro di loro, lady pusher con decine di dosi in mano. Le spacciatrici in rosa anche a San Basilio e negli altri luoghi di spaccio dislocati a Roma sono specializzate nella gestione e nella vendita di cocaina ed eroina, che prediligono perché più redditizie rispetto alle droghe leggere. Determinate, dal carattere forte e calcolatore, vanitose, crudeli e spesso vendicative, le donne divengono le vere reggenti dell'organizzazione criminale quando i loro uomini sono in carcere. E sono già una cinquantina le persone di sesso femminile arrestate da inizio anno. Nelle borgate romane, loro regno incontrastato, amano girare vestite e griffate all'ultima moda. Nel corso di uno degli ultimi blitz antidroga proprio all'ombra dei palazzoni di Via dell'Archeologia e di via Giacinto Camassei, gli inquirenti nei giorni scorsi hanno arrestato proprio due socie in affari. Nel gergo malavitoso che sembra essere fedele alle teorie di Cesare Lombroso vengono chiamate femmine di coltello proprio per la loro abilità mefistofelica nell'innescare faide che spesso si concludono con omicidi ed esecuzioni. Le indagini degli ultimi anni, proprio nelle zone dove lo spaccio ha ormai assunto le dimensioni di Scampia e le vele di Secondigliano, portarono all'arresto di due rappresentanti del gentil sesso che durante una violenta contesa per una piazza di spaccio gestita dal clan Cordaro. In manette finirono Flavia Texeira di 26 anni, che ferì a colpi di accetta Elena La Rosa. Negli ultimi dieci anni il picco più alto di arresti di donne responsabili di spaccio si è registrato nel 2010 con quasi tremila e cinquecento arresti. Primato in classifica per la Campania, seguita dal Lazio.riproduzione riservata ®