Bonucci marcia su Roma: «Battiamo anche la Lazio»

Timothy OrmezzanoTORINO - Bonucci marcia su Roma: «Domenica andremo all'Olimpico per vincere». La Lazio è avvisata, la Juve avrà molti indisponibili (Barzagli, Benatia, Cuadrado, Cancelo, Khedira, Pjanic e Mandzukic) ma la solita fame di sempre: Abbiamo il dovere di lottare su ogni pallone per vincere scudetto, Champions e Coppa Italia».La Signora confermerà la formazione che lunedì ha battuto il Chievo, magari con Bentancur al posto di uno tra Bernardeschi e Douglas Costa. E farà molta attenzione all'ex Immobile, che l'anno scorso firmò con una doppietta il successo della Lazio allo Stadium e rifilò una tripletta al Milan allora di Bonucci: Ciro è un bomber di razza - prosegue LB19 -. Occhio a non concedergli quegli spazi in cui sa fare male: l'ho visto la scorsa stagione, anche se quel Bonucci non era il vero Bonucci. Ora sono un uomo diverso, secondo me anche migliore».Nemmeno Higuain, al Milan, era il vero Higuain. «Il Pipita è un grande amico - aggiunge Bonucci -, gli auguro di tornare a essere il grande giocatore che è».Se lo augura vivamente anche la Juve, perché il Chelsea non ha alcun obbligo di riscattare il prestito: in caso di (nuovo) flop, Gonzalo rientrerà a Torino.A proposito di mercato, il ds Paratici sfrutterà gli ultimi sei giorni di trattative per provare ad anticipare a gennaio l'arrivo di Ramsey. L'Arsenal sarebbe disposto a fare uno sconto rispetto alla prima richiesta di 20 milioni. Specialmente se a Londra arriverà il centrocampista Denis Suarez dal Barcellona.Intanto Pjaca è sempre più vicino a passare dalla Fiorentina al Genoa, che ha ufficializzato il ritorno in prestito di Sturaro per 10 milioni tra prestito (1,5) e riscatto (8,5) più altri 8 di eventuali bonus. Oltre ad aver opzionato il difensore rossoblù Romero, la Juve è molto interessata al portiere classe 2001 Russo, sondato anche dal Psg.Ma la linea verde potrebbe continuare con Okereke, attaccante 21enne dello Spezia corteggiato anche dall'Inter. Prosegue intanto il caso-Benatia, oggetto delle avances dell'Al Duhail, società qatariota che offre 10 milioni più bonus. La Juventus prova a posticipare l'addio del francomarocchino, ma intanto cerca un eventuale sostituto in prestito. Il nuovo nome è quello del danese Christensen, sempre più ai margini del Chelsea.riproduzione riservata ®