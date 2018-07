Bonucci ci ha ripensato: vuol tornare da Allegri

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Ci risiamo. Dopo il burrascoso addio alla Juve della scorsa stagione, Bonucci vuole lasciare il Milan (che ieri la licenziato il ds Mirabelli) per riallestire con Chiellini e Barzagli la BBC bianconera. Più che una suggestione, una clamorosa ipotesi di mercato entrata ieri nel vivo, con un incontro tra il nuovo dt milanista Leonardo e il tandem Marotta-Paratici. Il capitano rossonero ha espresso il desiderio di tornare a Torino: più del Psg, pronto a offrire 35 milioni al Milan, (ri)vuole la Juve. E il sentimento è ricambiato, se i bianconeri già alla fine dello scorso campionato avevano chiamato Leo per conoscere le sue intenzioni.Le speranze di un Bonucci-bis a Torino, città dove il viterbese è tornato a vivere dopo alcuni mesi a Milano, possono intrecciarsi con l'affare Higuain. L'argentino ogni giorno sembra un po' più vicino al Milan, benché il Chelsea continui a chiedere di lui. Se il Pipita viene valutato non meno di 55-60 milioni, la quotazione di Bonucci si aggira intorno ai 35: troppi, per la Juve. L'altro problema è rappresentato dall'ingaggio dell'ex juventino, 10 milioni bonus compresi.La notizia del possibile ritorno di Bonucci ha letteralmente spaccato in due i tifosi juventini. Molti gli danno del traditore, molti non vorrebbero sacrificare sull'altare dell'ex due giovani come Rugani e Caldara. Dei due, salvo colpi di scena, a Torino ne resterà soltanto uno.