BONNIE & CLYDE A OSTIA

Emilio Orlando

Le donne sole e le ragazze che rincasavano in tarda serata erano le loro vittime preferite. Per questo erano diventati il terrore di Ostia. Agivano dall'imbrunire all'alba, sempre in coppia come Bonnie & Clyde. La compagna faceva da palo e dava il via libera al fidanzato per entrare in azione.

Con il viso ed il capo coperti da un cappuccio le sorprendeva alle spalle. Utilizzava un corpo contundente per stordirle colpendole alla testa prima di rapinarle.

Dopo mesi di serrate indagini dei carabinieri della compagnia di Ostia, le donne del litorale potranno tirare un sospiro di sollievo ed uscire la sera senza temere di essere rapinate. La coppia tanto temuta di rapinatori che sembrava imprendibile è stata assicurata alla giustizia. In manette sono finiti Guido Darelli di 48 anni e la 47enne Giuseppina Massaccesi entrambi pregiudicati.

La procura capitolina, del pool diretto da Lucia Lotti che si occupa dei reati contro la persona, contesta ai due arrestati di aver compiuto almeno cinque rapine ed uno scippo. Gli episodi di cui i due si sono resi responsabili, sono stati particolarmente violenti, tanto che alcune vittime hanno riportato gravi fratture al cranio ed alle ossa nasali ed in un caso una ragazza è stata minacciata con un coltello. La notte tra il 27 ed il 28 marzo, Massaccesi e la Darelli hanno messo a segno tre colpi consecutivi. Il primo intorno alla mezzanotte in Corso di Genova, dove rapinarono della borsetta una ragazza di vent' anni dopo averla picchiata. Dopo due ore, la coppia di malviventi si materializzò in viale Vega dove aggredirono una vigilessa di quarantasette anni appena scesa dal bus N3, per portale via la borsa. La donna riportò una profonda ferita alla testa.

Quella notte da incubo terminò con l'ultimo colpo ad una trentasettenne in viale della Stazione del Lido. In questo caso la vittima venne atterrata dai rapinatori che la trascinarono per diversi metri, riportando molte contusioni e fratture. In una circostanza, la donna finita in manette ha dimostrato capacità e freddezza di agire anche in maniera isolata, avendo rapinato una signora, nell'androne delle scale della sua abitazione, sotto la minaccia di un'arma da taglio.

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

