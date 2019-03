Bonifiche, chiusure e controlli a tappeto

Nuove telecamere, controlli a tappeto e orari rigidissimi. Sono solo alcune delle misure di controllo previste dal piano sicurezza del Campidoglio in occasione della visita di oggi del Papa. Colle Capitolino completamente interdetto alle auto a partire dalle ore 08:00, per i pedoni, l'accesso sarà possibile solo dalle 08:30 alle ore 09:30 per tutti coloro che parteciperanno all'evento.

Il sistema di videosorveglianza è stato implementato con altre dieci nuove telecamere in modo da coprire ogni angolo di palazzo Senatorio e il presidio della Polizia Locale, sarà affiancato da personale delle Forze dell'Ordine. Tutta l'area è stata interamente bonificata, con controlli a tappeto che dureranno per l'intera giornata di visita. Dipendenti e cittadini che vorranno assistere all'evento potranno andare nella zona allestita e delimitata per l'occorrenza, percorrendo la cordonata, dove troveranno i controlli di sicurezza. Nella mattinata, i Musei Capitolini saranno chiusi al pubblico, e riapriranno solo dalle ore 14.(I. D. G.)

