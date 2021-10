Bonifica delle sponde, segnalazioni ignorate

Emilio Orlando

Due inchieste aperte sul rogo del Ponte di Ferro, una penale e l'altra amministrativa. Il grave rischio incendi dovuto alla vegetazione incolta che aveva raggiunto livelli di guardia e la presenza di insediamenti abusivi, era stato più volte segnalato dalla polizia locale agli uffici della regione a cui spetta la manutenzione degli argini del Tevere. Le comunicazioni tra gli uffici, rimasero però lettera morta. Le fiamme, che sabato sera hanno avvolto il ponte all'Ostiense, insomma, non si sarebbero propagate in maniera rovinosa se fosse stato dato seguito alle segnalazioni dei reparti speciali della Municipale che quotidianamente sorvegliano le sponde del fiume e che provvedono, insieme alle autorità regionali alle operazioni di bonifica e di ripulitura.

È quanto sta emergendo non soltanto da parte della Procura che indaga sull'incendio, ma anche da un'inchiesta interna all'amministrazione capitolina, che ha inviato una dettagliata relazione agli inquirenti.

Tra le ipotesi formulare dopo i rilievi dei vigili del fuoco e dei carabinieri prende sempre più piede quella che ad innescare l'incendio possa essere stato un fornello a gas utilizzato dai senza tetto che abitavano in capanni e giacigli di fortuna fino allo scoppio del rogo.

Un esercito di invisibili che aveva stabilito la dimora proprio a ridosso della scarpata, che dalla parte di viale Marconi porta sulla riva. Per il momento è stata esclusa l'ipotesi dolosa.

