Boni torna sulla Strada di casa: «Ma non sarà una ribollita»

ROMA - Un nuovo mistero, legato non più all'identità del protagonista ma sparizione di una ragazza vicina alla sua famiglia, è alla base della seconda stagione de La strada di casa, la fiction con Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere e Sergio Rubini, in onda dal 17 settembre alle 21.25 su Rai1. I sei nuovi episodi presentano un cambio di registro rispetto al passato, con un vero e proprio giallo da risolvere che, Boni ne è convinto, «inchioderà il pubblico alla serie». «È sempre più difficile fare una seconda stagione - ha spiegato l'attore - perché è facile cadere nella ribollita. Ma in questo caso la serie è un'altra cosa rispetto alla precedente: c'è più giallo, c'è più thriller e ci sono più azioni». Prodotta da Casanova Multimedia e diretta da Riccardo Donna, la fiction è stata esportata negli Usa, che ne realizzeranno un remake. (D. Ara.)

Mercoledì 11 Settembre 2019, 05:01

