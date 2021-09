Bomber d'Europa Immobile mette nel mirino Inzaghi

Enrico Sarzanini

Capocannoniere della Serie A e protagonista al derby: Ciro Immobile è inarrestabile e adesso mette nel mirino Simone Inzaghi. Il prossimo obiettivo del bomber della Lazio è proprio il suo ex allenatore, oggi tecnico dell'Inter, che comanda la classifica dei bomber più prolifici in Europa con la maglia biancoceleste con 20 reti. Appena dietro c'è proprio Ciro che insegue a quota 16 gol e che adesso affila le armi in vista della gara di domani contro lo Spartak Mosca allo stadio Olimpico.

Dopo l'1-0 rimediato a Istanbul contro il Galatasary gli uomini di Sarri non possono più sbagliare. Serve una vittoria per rilanciarsi in classifica e la vittoria al derby potrebbe essere un ottimo viatico per ripartire anche in Europa. Ecco perché il tecnico della Lazio, nonostante il tour de force della squadra, non sembra orientato ad un turn over così drastico. Pochi cambi ma mirati che daranno modo a qualche giocatore di rifiatare ma in avanti, salvo sorprese, sarà ancora una volta Ciro Immobile a guidare l'attacco. Contro la Roma la punta non è riuscita a segnare ma i due assist, prima per Pedro e poi per Felipe Anderson, gli hanno consentito di salire sul podio dei migliori.

Sarà per la sua militanza, per l'Europeo vinto in estate con l'Italia o forse per quella fascia di capitano ereditata da Lulic, fatto sta che Immobile mai come in questo momento è il vero leader di questa squadra. L'effetto derby intanto inizia a farsi sentire, la squadra lunedì sera si è ritrovata a cena per festeggiare i 29 anni di Luis Alberto ma anche per brindare al 3-2 sulla Roma. Una serata alla quale hanno partecipato tutti, Immobile in testa, una cena per caricarsi in vista delle prossime due gare che saranno decisive per indirizzare la stagione: domani lo Spartak Mosca e domenica la trasferta a Bologna.



