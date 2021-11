Bombe d'acqua e frane, un morto in Sardegna

Il cicolone mediterraneo Blas dopo avere travolto la Calabria e la Sicilia, ha fatto rotta su Liguria, Toscana, Salento e Sardegna, dove un 81enne, Antonio Cinus, ha perso la vita travolto da un mare di acqua e fango mentre si trovava nella sua auto a Porto Pino, località marino-balneare sulla costa del Sulcis. L'autovettura, ribaltata, è stata trovata non lontano dalla provinciale 73 che già dalle prime ore di questa mattina era impraticabile. I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore alla ricerca dell'anziano, inizialmente dato per disperso. Solo in serata, poco prima che iniziasse a far buio, il suo corpo è stato individuato dal team di soccorritori, formato da vigili del fuoco, carabinieri, Protezione civile e Corpo Forestale: era stato trascinato dalla furia dei detriti misti ad acqua sino ad un'area limitrofa al poligono militare di Capo Teulada. Abbastanza distante da dove era scomparso l'81enne.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA