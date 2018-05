BOMBA TRUMP

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simone Pierini«Il regime dell'Iran finanzia il terrore, chi li aiuterà verrà colpito da sanzioni. Gli Stati Uniti non saranno ostaggio del ricatto nucleare». Dalla Casa Bianca Donald Trump irrompe sul nucleare e si ritira dall'accordo firmato nel luglio 2015 definendolo «difettoso, disastroso, imbarazzante». E lo fa poco dopo averlo annunciato in anteprima con una telefonata al presidente Emmanuel Macron, confermando di fatto l'asse Usa-Francia già stabilito nel recente incontro tra i due leader. Il tycoon contraddice quindi la posizione del suo predecessore Barack Obama, isolando gli Stati Uniti dai suoi alleati europei.L'obiettivo di Trump non è solo quello di ripristinare le sanzioni sospese contro l'Iran, ma anche di imporre altre misure punitive sul piano economico: «Gli Stati Uniti non fanno minacce a vuoto, quando prometto una cosa la mantengo». Il motivo scatenante sarebbe stata l'imposizione da parte del presidente americano di nuovi limiti alla produzione iraniana di combustibile nucleare dopo il 2030, dettaglio non previsto negli accordi scritti. Subito si è alzata la tensione anche con Russia e Cina, parti in causa. «L'Iran non resterà passivo», la risposta che arriva da Teheran dal segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale, Ali Shamkhani. «Sicuramente Trump dovrà accettare i diritti del popolo iraniano più tardi, in condizioni peggiori», aggiunge il ministro degli Esteri Javad Zarif.Ma l'Ue ha ribadito il sostegno «da parte di tutti», compresa la Francia insieme alla Germania e alla Gran Bretagna perché «il mondo ora è più sicuro e l'Europa continuerà ad impegnarsi perché l'accordo venga mantenuto». Nel frattempo ecco già il tonfo del petrolio a Wall Street, sceso sotto i 70 dollari con una perdita che ha toccato anche il 4,3% arrivando alla soglia di 67,72 dollari al barile. Ma non è solo il petrolio a crollare, la notizia ha portato l'indice Dow Jones a perdere lo 0,11%, il Nasdaq lo 0,12% mentre lo Standard & Poor 500 ha ceduto lo 0,14%.