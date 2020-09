Bomba d'acqua, paura ai Castelli

Enrico Chillè

Una bomba d'acqua ha colpito ieri la zona dei Castelli Romani, di Tivoli e di Roma Sud-Est: le strade, in pochi minuti, si sono trasformate in torrenti, con tombini scoperchiati e forti disagi alla circolazione. Il temporale, piuttosto violento, ha investito un'area molto vasta a partire dalle 13. Ingenti i danni causati dagli allagamenti in diversi comuni, con moltissime richieste d'aiuto da parte dei cittadini: sul campo sono intervenuti i Vigili del fuoco con diverse squadre, compresi i nuclei speciali dei sommozzatori e quello speleo-alpino-fluviale (Saf). I comuni più colpiti sono stati quelli di Guidonia Montecelio, Tivoli, Frascati, Rocca Priora, Albano Laziale, Grottaferrata e Palestrina dove, in località Carchitti, un canale ha straripato e invaso una villetta, costringendo l'evacuazione di due persone.

La conta dei danni, al momento, è solo provvisoria: serviranno altre ore per valutare l'effettivo impatto della bomba d'acqua su strade, tombini, abitazioni e veicoli. Il tutto, in attesa di nuove perturbazioni, come previsto anche dall'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 05:01

