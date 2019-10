BOLOGNA-ROMA1-2

(Arbitro Pairetto)

Al 53' contrasto tra Soriano e Kolarov, il serbo è dietro al bolognese ma tocca il pallone per primo. Il Var non interviene e il Bologna ottiene un rigore che non c'è. Eccessiva poi l'espulsione di Mancini.

LECCE-ROMA0-1

(Arbitro Abisso)

Anche in questo caso la Roma vince ma recrimina per un rigore netto non concesso dopo 6 minuti a causa di un evidente fallo di mani di Lucioni in area di rigore del Lecce. Anche in questo caso niente ricorso al Var. Nella ripresa dubbi i due gialli a Mkhitaryan e Pellegrini.

ROMA-CAGLIARI 1-1

(Arbitro Massa)

Polemiche per il gol prima assegnato e poi annullato, senza ricorrere al Var, di Kalinic al 90' per spinta su Pisacane. Manca un cartellino rosso al 15' per un'entrata killer di Cigarini su Diawara.

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

