Boeri-Salvini, duello sui migranti

Alessandra SeveriniGrande simpatia fra Matteo Salvini e Tito Boeri probabilmente non c'è mai stata. E la presentazione della relazione annuale dell'Inps è stata l'ennesima occasione per un duro botta e risposta fra i due. Già qualche giorno fa il presidente dell'Inps aveva avvertito che i contributi versati dagli immigrati sono fondamentali per la tenuta del sistema pensionistico e il vicepremier aveva reagito stizzito, lasciando intravedere un prossimo cambio alla guida dell'istituto. La seconda puntata del braccio di ferro si è svolta ieri, quando, davanti al Parlamento, Boeri ha parlato della necessità di «aumentare l'immigrazione regolare», definita «cruciale» per mantenere su «livelli sostenibili» il rapporto tra pensionati e occupati. Poi, secondo l'Istituto, sono ormai «tanti i lavori che gli italiani non vogliono più svolgere». I numeri sembrano dargli ragione (come ricorda Boeri a Salvini, «non c'è modo di intimidirli»). L'Inps calcola che gli immigrati regolari versano ogni anno 8 miliardi di contributi sociali e ne ricevono 3 in termini di pensioni e altre prestazioni sociali, con un saldo netto di circa 5 miliardi per le casse dell'Inps.Salvini contesta su twitter: «Boeri continua a fare politica, ignorando la voglia di lavorare (e di fare figli) di tantissimi italiani». Nel governo i 5 stelle stoppano l'ipotesi di cambio ai vertici Inps. È lo stesso ministro del Lavoro e Sviluppo economico, Luigi Di Maio a prendere le distanze dalle parole del leader leghista: «Boeri resta in carica fino al 2019. Per me è l'interlocutore dell'Inps. Il tema dei rinnovi non è stato affrontato». Il presidente dell'Inps ha espresso un giudizio in chiaroscuro sul decreto dignità: «Ridurre la durata massima dei contratti a termine e alzare gli oneri mi sembra giusto. Mi convince meno l'idea di irrigidire anche i contratti a tempo indeterminato». Ugualmente Boeri ha contestato la possibilità di abolire la riforma Fornero (introdurre quota 100 costerebbe fino a 20 miliardi) ma ha ammesso che è possibile introdurre «maggiore flessibilità» nell'accesso alla pensione.riproduzione riservata ®