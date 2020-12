BOER 5,5

Da Mestre a Sofia. Il portierone veneto di appena 18 anni cade al primo tiro in porta ma è coperto da molti compagni. Poi paga gli errori di Diawara e Fazio

FAZIO 4

Un disastro da Comandante in licenza. Regala il gol del 3-1 e si mostra sempre ingolfato. E' tempo dei saluti?

KUMBULLA 6

Deve rimettere aria nei polmoni dopo il lungo stop. Dimostra responsabilità e senso civico in una difesa arrangiata (1' st Smalling 5,5: non è bastata la presenze dopo 1 mese di assenza)

JESUS 5

Non mette la cintura di sicurezza sulla fascia lasciata sguarnita da Bamba e si fa superare spesso da Rodrigues

BRUNO PERES 5

Errore in uscita sull'1-0 e tanta voglia di tornare a casa vicino al termosifone (36' st Tripi ng)

MILANESE 7

Mambo salentino per il ragazzo raccomandato da Miccoli. Il gol è una piccola perla di furbizia e giustezza. Che personalità (18' st Villar 6: qualche buona verticalizzazione)

DIAWARA 5

Disastroso in costruzione, nullo in copertura e dannoso sul 2-1. Butta al vento un'occasione

BAMBA 6

Occhi sgranati e cuore a mille per l'ivoriano che non ha ancora la patente. In campo l'emozione si sente nei primi minuti, ma poi si scioglie pure quella (18' st Karsdorp 6: triste allenamento)

PEDRO 5

Chioccia di lusso. Dopo il rosso di domenica lo spagnolo non riesce a cambiare ritmo a una partita dal forte sapore di quadrucci in brodo

PEREZ 5

Si fa notare solo per una serpentina con assist nella ripresa. Così è dura riprendersi il posto

MAYORAL 5,5

Gioca bene sul filo del fuorigioco e si dimostra signore nell'assist per Milanese. Sotto porta si divora di tutto

FONSECA 5

Concede il giusto spazio a giovani, ma viene tradito dai senatori. Prende appunti, in tutti i sensi



Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 05:01

