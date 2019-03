Boeing precipitato, il software sospettato di averlo fatto cadere

Luca Calboni

Alessandro Rainaldi, ex pilota civile con 7.000 ore di volo alle spalle: quanto conta la tecnologia sugli aerei di oggi?

«Moltissimo, talmente tanto che si dice spesso come in cabina dietro la cloche vi sia un gestore di sistemi piuttosto che un pilota».

Una tecnologia molto invadente?

«Con il traffico che c'è nei cieli, non si può fare a meno della tecnologia. Anche perché affidarsi all'elettronica vuol dire maggiore efficienza, minori consumi e comfort superiore per i passeggeri a bordo. Certo, sono molti i piloti che criticano l'invadenza dell'elettronica di bordo: secondo alcuni bisognerebbe pilotare di più a mano, affidandosi meno ad autopilota e sistemi elettronici».

Pensa sia possibile che proprio la tecnologia abbia causato l'incidente al Boeing 737-8 Max della Ethiopian Airlines?

«È ancora troppo presto, tuttavia c'è la concreta possibilità che il computer dell'aereo abbia volontariamente ignorato i comandi, convinto di avere dei parametri (come altitudine e velocità) che invece erano errati».

Nei casi più estremi, fra uomo e macchina vince comunque la macchina?

«Purtroppo si, meglio dirlo chiaramente: il pilota potrà disattivare alcuni sistemi solo in maniera parziale, e quindi la tecnologia può arrivare a ignorare gli input umani, superandone autorità e controllo. Sarà il cervello dell'aereo ad avere l'ultima parola».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA