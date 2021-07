Bocci: «Ecco il mio Senna nello show nato in lockdown»

Simona Santanocita

È attraverso il mito di Ayrton Senna che si dispiega il monologo Lo Zingaro, oggi presso il Teatro Tor Bella Monaca, interpretato da Marco Bocci, coautore con Gianni Corsi e Marco Bonini. Nello spettacolo, i circuiti di F1 percorsi dal grande pilota brasiliano diventano metafora del circuito di vita del personaggio.

Come nasce questo monologo?

«È nato nel momento più drammatico per il teatro: quello che ha visto calare i sipari di tutta Italia durante il primo lockdown».

Un periodo storico che ha coinciso con la battaglia contro una malattia che si era appena lasciato alle spalle

«Sì, una casualità temporale ed emozionale che mi ha spinto a maturare tutte le idee che mi portavo dentro circa questo progetto».

Il sottotitolo Non esiste curva dove non si possa sorpassare è stato cosi anche rispetto alla malattia?

«Credo occorra sempre trovare un'alternativa, e inaspettatamente in quel momento così difficile, mi si sono aperte altre strade che mi hanno aiutato a non arrendermi».

Chi è per lei Ayrton Senna?

«Il mio mito fin dall'infanzia, e la serie di coincidenze dei rispettivi vissuti, così come le suggestioni che si sviluppano quando si ammira un grandissimo pilota come lui, mi hanno condotto a instaurare un legame emotivo ed empatico cosi forte da trasporlo in uno spettacolo».

