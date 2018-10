Bocca sana senza il fumo

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Nella battaglia contro i danni derivanti dal fumo di sigaretta stanno prendendo sempre più piede i vaporizzatori di liquidi (le cosiddette sigarette elettroniche) e i riscaldatori di tabacco (che non bruciano il tabacco e quindi produrrebbero dal 90% al 95% di sostanze tossiche in meno rispetto alle sigarette). I rischi per la salute, soprattutto del polmone, sono noti e ribaditi in ogni occasione, ma a farne le spese sono anche la pelle, gli occhi e la bocca. Per questo la Società italiana di Chirurgia Odontostomatologica SidCO ha organizzato anche un incontro su Prodotti del Tabacco di Nuova Generazione.Quali prospettive dal punto di vista tossicologico e della salute? in occasione del Congresso Nazionale di Milano. Relatrice dell'intervento è stata Marina Trani, Head of Next Generation Products (NGP) R&D di British American Tobacco, che ha evidenziato quanto i prodotti di nuova generazione abbiano mostrato sulla dentatura una sostanziale riduzione nella decolorazione dei denti, a seguito dell'esposizione al prodotto a tabacco riscaldato (THP) glo e al vapore delle sigarette elettroniche rispetto a quelle tradizionali.«L'approccio scientifico adottato dal nostro centro di ricerca a Southampton mira a valutare i rischi per la salute, anche della bocca, e si avvale di una suite di metodologie molto complesse. Tra queste, una dettagliata analisi chimica delle emissioni generate dai prodotti di nuova generazione, da vaping e a tabacco riscaldato, con avanzate tecniche cromatografiche - afferma Trani - dai nostri studi, certificati e pubblicati su importanti riviste di settore, emerge che le emissioni generate da questi prodotti sono significativamente più pulite rispetto a quelle prodotte dalla combustione delle sigarette». Sono numerose le ricerche che evidenziano un danno minore di questi nuovi prodotti rispetto alle sigarette tradizionali come ricorda John Newton, Director for Health and Improvement dell'agenzia governativa Public Health England: «Il nostro nuovo studio rinforza le evidenze che il vaping è notevolmente meno dannoso del fumo, almeno il 95% meno dannoso, e in maniera trascurabile per i fruitori passivi». (A.Cap.)riproduzione riservata ®