Boca-River il primo round finisce 2-2

ROMA - Il Superclasico non ha tradito le attese. Boca-River, derby al calor bianco di Buenos Aires finale di andata della Coppa Libertadores (la Champions sudamericana), è finita 2 a 2 in una Bombonera piena zeppa di passione (anche senza i tifosi biancorossi per evidenti ragioni di sicurezza). Il match, spostato a ieri dopo il nubifragio di sabato, ha rimandato il verdetto alla sfida di ritorno di sabato prossimo al Monumental, tana del River che comunque grazie a questo 2-2 ha conquistato un piccolo vantaggio.Il Boca è partito con un 4-3-3 ma senza gli ex di Juve e Lazio Tevez e Zarate, partiti in panchina, mentre il River si è schierato con un prudente 5-3-2 guidato davanti dall'ex genoano Pratto autore del gol dell'1-1 e propiziatore dell'autorete del 2-2. River che comunque ha fatto la partita, meritando di uscire dalla Bombonera imbattuto. Al 34' Boca in vantaggio con Abila, ripreso al 36' da Pratto. Nuovo vantaggio dei padroni di casa al 46' con un colpo di testa di Benedetto (entrato al 26' per l'infortunato Pavon). I Millonarios però non arretravano di un millimetro, trovando il meritato secondo pareggio al 61' grazie a un autogol di Izquierdoz pressato da Pratto.Nel finale, dentro l'Apache Tevez e la mossa per poco non portava al terzo vantaggio del Boca con l'ex juventino che sfiorava il gol al 78'. Ma è del portiere del River Armani l'ultima prodezza quando, al 90', ha chiuso la porta in faccia a Benedetto. Sabato 24 la resa dei conti definitiva.(M. Sub.)