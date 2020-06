Bobo Craxi: «Io, investito da una poliziotta»

Bobo Craxi investito in scooter da una volante della polizia contromano e con la paletta alzata vicino a piazzale Flaminio; ricoverato al Santo Spirito dopo la rottura del naso e del labbro, il 55enne figlio di Bettino Craxi ha aggiornato i follower su Twitter.

L'esponente del Psi ed ex parlamentare, trasportato in codice giallo, ha raccontato: «Non pubblicherò le foto, perché il sangue può fare impressione, ma voglio comunicare che sono stato investito in pieno centro da una poliziotta che guidava contromano. Diciamo che succede. Saluti dal Santo Spirito». L'ex sottosegretario del governo Prodi II ha risposto alle domande di altri utenti preoccupati per le sue condizioni. «Ammaccato e tagliuzzato, fra un po' mi buttano fuori dal PS (non dal partito socialista, dal pronto soccorso). L'umore è buono, i medici bravissimi; in genere accade di peggio. Ciò che si è rotto si ricostruirà» - ha spiegato Bobo Craxi - «La mia fiducia nella pubblica sicurezza però è salda. Gli incidenti possono capitare, non mi piacciono le comunicazioni private in pubblico, ma essere investito dalle forze dell'ordine mi sembrava un must».(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 05:01

