Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Blumarine (e poi la linea giovane Blugirl) fu fondata nel 1977 a Carpi (Modena) da Anna Molinari e dal marito Gianpaolo Tarabini. Il nome fu scelto come omaggio al blu e al mare che la coppia tanto amava. La griffe debuttò al Modit di Milano nel 1981. L'azienda all'inizio contava cinque dipendenti, ora diventati 112 e suddivisi tra Milano e Carpi. Ai quali si aggiungono i collaboratori e le aziende che producono esternamente per la griffe, tutti rigorosamente made in Italy. Segno caratteristico di Blumarine le rose, diventate la firma di Anna Molinari. Tra le sue creazioni di maggior successo il golfino Bluvi a v con collo di visone, gli abiti sexy e scivolati, il tocco romantico, le rose appunto. Proprio in questi giorni la griffe taglia il nastro di due nuove boutique: a Porto Cervo e a Mosca.(P.Pas.)