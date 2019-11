Blocchi gli spot? YouTube blocca te

Michela Poi

«Skip ad». Quante volte di fronte a un video su Youtube avete saltato i minuti di inserzione pubblicitaria per accedere direttamente al contenuto? Dal prossimo mese, a pochi giorni dalle festività natalizie, non sarà più possibile fare la mossa che esclude la visione dei messaggi pubblicitari.

A deciderlo è stata la stessa piattaforma so cial di video, che ha fissato per il 10 dicembre il termine ultimo per adeguarsi alle nuove norme. Pena: la cancellazione permanente dell'account. Quindi non un'esclusione temporanea con la possibilità di rientro dopo un pentimento, ma l'emliminazione a vita dalla community. Chi utilizzerà AdBlock, estensione che consente di eliminare gli annunci pubblicitari contenuti in molte pagine web o altri plugin simili, rischierà infatti di essere bannato.

Le nuove linee guida di Youtube parlano chiaro e avvertono già da adesso gli utenti con un messaggio: «Il rischio è che la piattaforma, se ritiene che la fornitura del servizio non sia più redditizia da un punto di vista commerciale, decida di impedire l'accesso all'account Google. Il tutto a sua discrezione».

Le reazioni alle nuove regole sono state diverse e contrastanti. Se da una parte i creatori di contenuti - cosiddetti creators- si sono detti soddisfatti perché si sentono maggiormente tutelati, dall'altro gli utenti hanno lamentato una limitazione importante della propria libertà. La scelta è stata presa dall'azienda per tutelare i content creators, che trovano guadagno negli spot pubblicitari a inizio video, con qualche interruzione in mezzo e alla fine. Un modo per tutelarli e garantire una qualità costante dei contenuti.

In ogni caso ci sarà tempo fino al 10 dicembre per adeguarsi ai nuovi termini di servizio. Il consiglio, per evitare di incorrere in problemi, è quello di disattivare ogni estensione simile ad AdBlock su Youtube o aggiungere la piattaforma alla lista degli esclusi.

Mercoledì 13 Novembre 2019

