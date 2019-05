Paola Lo Mele

Degrado in corso, niente scuse per il disagio e #Bloccadegrado. Con questi slogan, ieri mattina, commercianti, imprenditori e semplici cittadini si sono ritrovati nei pressi di piazza Augusto Imperatore per chiedere di «uscire dallo stallo e sbloccare le opere pubbliche»: un centinaio solo nella Capitale secondo le stime dell'Acer.

La manifestazione, partita intorno alle 10 a largo San Rocco, ha visto i costruttori di Ance e Acer insieme ad Inarch e ad alcuni comitati civici uniti, tra cui Roma Tridente R3D', tutti «insieme per far tornare a rinascere il cuore culturale, turistico e economico della Capitale». Forte e chiaro il grido d'allarme il presidente dell'associazione dei costruttori romani Nicolò Rebecchini: «Sono tantissime le opere pronte ad essere cantierizzate ma per motivi burocratici sono ferme, con conseguente perdita di investimenti e posti di lavoro. A Roma stimiamo un centinaio di opere pubbliche ferme, per non parlare degli investimenti privati. Siamo partiti da Augusto Imperatore, dove c'è un cantiere fermo da anni, e non è l'unico. Il problema non è tanto chi governa, ma le regole che non sono certe e condizionano i processi. È la burocrazia che frena il Paese».

A suo parere il cosiddetto sblocca cantieri' è un primo passo, ma non basta: bisogna ripartire dal decoro urbano, da trasporti efficienti e da regole chiare e certe per tutti. In piazza anche Gabriele Buia, numero uno dell'associazione nazionale costruttori: «Vogliamo sensibilizzare sul degrado delle nostre città per far crescere l'Italia. Questa manifestazione non è contro qualcuno o contro un partito o l'altro, ma è per qualcosa: vogliamo spingere il cambiamento tra gli amministratori italiani. Abbiamo margini di miglioramento molto ampi. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ma servono azioni degli organi di governo, dell'insieme della pubblica amministrazione per il bene delle nostre città».

L'iniziativa Bloccadegrado si svolgerà anche in altre realtà del territorio nazionale, «per chiedere un cambiamento che consenta di valorizzare quelli che sono i beni delle nostre città, non lasciandoli nel degrado».

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

