Blitz Usa, il leader Isis si fa esplodere Trump: «È morto come un codardo»

Al Baghdadi «è morto da viliacco, dopo essere fuggito in un tunnel senza uscita. Piagnucolava e urlava mentre fuggiva inseguito dai nostri cani. Ha capito che per lui era finita, così ha azionato il suo giubbotto (esplosivo), uccidendo se stesso e i suoi tre figli. Il suo corpo è rimasto mutilato nell'esplosione».

Così Donald Trump ha ricostruito le fasi del raid nel quale è rimasto ucciso il leader dell'Isis. Abu Bakr al Baghdadi. Anche il numero 2 dell'Isis. Il compound nel quale si nascondeva il leader dell'Isis, ha riferito ancora Trump, «è stato ripulito, con persone che si arrendevano o venivano colpite e uccise». Nell'operazione «11 bambini sono stati portati fuori dalla casa e sono illesi. Gli unici rimasti erano al Baghdadi e tre dei suoi figli che aveva trascinato con sé. Erano destinati a morte sicura». Vive invece le due mogli di al Baghdadi: «Entrambe indossavano giubbotti esplosivo, che non sono stati detonati».

Ma come si fa ad essere sicuri della fine orrenda di al Baghdadi? «Abbiamo il suo Dna, abbiamo dei campioni, sono stati fatti degli esami genetici già sul posto», nonostante il tunnel sia collassato nell'esplosione.

È un Trump prodigo di particolari e di giudizi, che ben sa l'importanza di questo rush anche nell'opinione pubblica americana finora troppo concentrata sulla storia del presunto impeachment sul caso Ucraina: «Al-Baghdadi era un uomo malato e depravato, ora il mondo è più sicuro».

La lotta all'Isis però non si ferma: «Con me alla Casa Bianca - prosegue uno scatenato Trump - gli Stati Uniti hanno «cancellato al 100% il Califfato», i cui sostenitori sono «dei perdenti» che «in alcuni casi si sono comportati come burattini molto spaventati, in altri casi sono stati assassini spietati». Quindi la rivelazione conclusiva: «Conosciamo già il successore del leader dell'Isis, è già nei nostri sistemi».

Un successo che gli americani devono condividere con Russia, Turchia, Iraq e curdi «Tutti ci hanno dato informazioni utili, soprattutto i curdi. E la Turchia era a conoscenza dell'operazione», conferma il presidente Usa.

Lunedì 28 Ottobre 2019, 05:01

