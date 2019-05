BLITZ STUPEFACENTE

Emilio Orlando

Fiumi di cocaina e di denaro sporco scorrono per le vie del quartiere San Basilio. I metodi utilizzati per vendere le dosi al riparo dagli occhi indiscreti della polizia e dei carabinieri, sono molteplici ed i pusher reclutati nelle fila del narcotraffico ne attuano sempre di nuovi per sfuggire agli arresti.

Nonostante le accortezze per eludere i blitz anticrimine di contrasto allo spaccio, i detective delle sezioni antidroga della questura, dei commissariati e del comando provinciale dei carabinieri hanno arrestato l'altro ieri sei spacciatori e sequestrato mezzo chilo di droga. Solo il nucleo operativo della compagnia di Montesacro ha ammanettato quattro pregiudicati nella piazza di spaccio di via Corinaldo che è gestita dal clan calabrese dei Marando. Organizzati militarmente con un'organizzazione verticistica i quattro pusher finiti in manette avevano dei ruoli ben precisi.

I primi tre bonificavano la zona per sincerarsi che le forze dell'ordine non fossero appostate nei paraggi, mentre un altro cedeva la cocaina dopo essersi appostato vicino ad un braciere sempre acceso, dove veniva gettata la droga qualora ci fosse stato un controllo da parte di polizia e carabinieri. Le vedette sparse intorno a dove veniva venduto lo stupefacente, sempre guardinghe con fare minaccioso e sospettose scrutavano ogni macchina ed ogni persona in transito. Altri due spacciatori sono stati arrestati dalla polizia del commissariato dopo che in via Giovanni Armenise avevano creato un deposito di fortuna in mezzo agli alberi dove nascondere la cocaina da vendere ai tossicodipendenti. Un altro pusher è stato fermato mentre stava trattando la vendita di cinque grammi di polvere bianca con alcuni ragazzi.

Quando l'uomo stava per cedere la droga gli agenti lo hanno bloccato mentre provava a scappare. La zona di San Basilio è considerata insieme a Tor Bella Monaca una delle piazze di spaccio più grandi d' Italia dopo le vele di Secondigliano.

Giovedì 16 Maggio 2019

