Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sofia UnicaUn altro blitz notturno. Per occupare il campo attrezzato di via Ramazzini. A denunciarlo sono gli esponenti della Lega.«Questa notte (ieri, ndr.) - dichiarano in una nota gli esponenti della Lega Fabrizio Santori, dirigente romano, e Giovanni Picone, capogruppo Municipio XII - è stato sventato dagli operatori della Croce Rossa Italiana l'occupazione del campo attrezzato per l'accoglienza dei nomadi in via Ramazzini voluto dal Comune di Roma a seguito dello sgombero dell'ex stanziamento del camping River. Si è trattato di circa 30 nuovi nomadi, ancora non identificati, che si sono introdotti all'interno dell'area rompendo la rete di recinzione e danneggiando la cancellata. Continua nel silenzio delle Istituzioni l'assalto a quest'area che al momento ha dei numeri ancora limitati di rom che però inevitabilmente attirano altre famiglie rom che per motivi ancora non chiariti spesso si introducono nel campo senza alcuna autorizzazione. Nel frattempo abbiamo già denunciato l'accesso furtivo ai magazzini della Croce Rossa avvenuto in piena estate e allo stesso tempo nei quartieri Monteverde e Portuense sono aumentate le aggressioni, le intimidazioni, i furti, tentate rapine e scippi».«Ci auguriamo che questo grave fatto non rimanga a tacere - tuonano i residenti che da mesi protestano per la tendopoli - così come quelli che subiscono giornalmente i residenti del quartiere e anche gli operatori all'interno della struttura. È evidente che non ci sono più le condizioni per mantenere aperta questa struttura. Serve una presa di posizione chiara da parte del sindaco Raggi che aveva garantito la permanenza di questo campo solo per un tempo limitato. Queste situazioni gravi e illegali violano le convenzioni sottoscritte tra il soggetto incaricato e l'amministrazione capitolina per questo facciamo un appello al Prefetto di Roma affinchè ponga fine a questo pericolosa decisione calata dall'alto nei territori coinvolti con il silenzio dei presidenti dei municipi che speriamo possano reagire a questi diktat provenienti dai loro vertici ascoltando la richiesta di aiuto dei cittadini».riproduzione riservata ®