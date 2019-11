Blitz nel pub dei tifosi del Celtic Accoltellati in Centro 2 scozzesi

Emilio Orlando

Un agguato in piena regola quello in cui sono caduti i due tifosi del Celtic, accoltellati da alcuni ultrà della Lazio mentre erano seduti ai tavolini del pub irlandese The Flann O' Brien in via Nazionale. Le loro condizioni, nonostante le ferite ai glutei ad alle gambe non sono gravi e saranno dimessi già nei prossimi giorni.

I medici del policlinico Umberto I, dove i supporter sono stati ricoverati hanno suturato le ferite d'arma da taglio che i due avevano riportato. L'aggressione, sulla quale gli agenti della Digos della Questura stanno indagando, è avvenuta mercoledì sera prima della mezzanotte ad opera di un gruppo di ultrà che sono ricercati dalla polizia, alla vigilia del match calcistico Celtic-Lazio. I testimoni oculari e le vittime, hanno raccontato agli inquirenti che due componenti del branco ad un certo punto hanno estratto due coletti a serramanico e li hanno colpiti.

Le telecamere di videosorveglianza della zona, hanno immortalato la fuga degli aggressori ed anche parte dei loro volti, coperti parzialmente dai cappucci delle felpe che indossavano. Prima che avvenisse il ferimento dei due scozzesi, un' altra aggressione è stata sventata dal proprietario di un pub a Trastevere, in via della Lungaretta, dove alcuni tifosi bianco azzurri si sono scagliati contro quelli dell' opposta fazione. Il gestore della birreria ha chiuso la porta d' ingresso prima che gli aggressori riuscissero ad entrare.

Imponente il dispositivo di ordine pubblico messo in campo nella Capitale dal questore Carmine Esposito, per le oltre novemila presenze previste, che prevede controlli e perquisizioni a tappeto nei confronti di soggetti pericolosi ha portato alla denuncia con relativo Daspo di 8 supporter facinorosi trovati i possesso di armi bianche, bastoni, mazze ed altro materiale atto ad offendere. Due sostenitori della squadra scozzese sono stati segnalati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La tensione è rimasta alta per tutta la giornata di ieri, per quanto accaduto nella partita del girone d' andata vennero esposti striscioni antifascisti in risposta ai cori razzisti che provenivano dalle fila biancocelesti.

