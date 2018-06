Blitz in consiglio, sì a via Almirante

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia ScicchitanoRoma intitolerà una strada a Giorgio Almirante, lo storico segretario del Msi. A decretarlo una mozione di Fratelli d'Italia approvata, tra malumori e proteste, in Assemblea capitolina, con i sì di FdI e della lista Con Giorgia e quelli del M5S (fatta eccezione per due astenuti e uno contrario). Gli altri gruppi erano assenti. «La Capitale renderà finalmente omaggio ad uno degli uomini più importanti nella storia della destra e della politica italiana. Un risultato storico di cui siamo fieri e orgogliosi», esulta su twitter la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. «E' giusto e doveroso che la capitale d'Italia renda onore alla memoria di una delle figure più rappresentative della storia del Parlamento italiano», fanno eco i capigruppo FdI alla Camera e al Senato, Fabio Rampelli e Stefano Bertacco. Ma tra gli scranni dell'Aula Giulio Cesare scoppiano le polemiche. Il Pd, assente in aula al momento del voto per protesta contro l'assenza della sindaca Raggi chiamata a riferire sulla vicenda dello stadio, attacca: «Il presidente De Vito con l'ennesimo colpo di mano ha inserito fuori sacco l'intitolazione di una via a Giorgio Almirante - spiega il gruppo capitolino del Pd - La deriva dei grillini in Campidoglio impedisce loro di discernere tra la Roma antifascista di Porta S.Paolo e medaglia d'oro della resistenza e un esponente del passato regime persecutore dei partigiani e fautore della vergogna delle leggi razziali del 38. Invitiamo la sindaca a recedere da tale riconoscimento che offende la coscienza di tanti romani». Un invito caduto nel vuoto: «L'ok all'intitolazione di una strada a Giorgio Almirante mi sorprende - commenta Virginia Raggi - Se condivido il provvedimento? Se l'aula ha votato favorevolmente assolutamente sì. L'aula è sovrana come il Parlamento». «È gravissimo che il M5S si sia unito alle destre per permettere che Roma abbia una strada dedicata ad un razzista. Dedicare una via ad Almirante è l'ultima vergogna della sindaca Raggi», attacca ancora il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi. «La decisione del Consiglio Comunale è una vergogna per la storia di questa città», osserva la Comunità ebraica di Roma..riproduzione riservata ®