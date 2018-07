Blitz dei vigili al mercato bucate le ruote della volante

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Danneggiata un auto della polizia locale stamattina in zona Corcolle, alla periferia di Roma. A quanto reso noto dal Comando della polizia Locale di Roma Capitale, l'auto di servizio era stata lasciata momentaneamente in sosta, in una via adiacente al mercato del quartiere mentre gli agenti effettuavano i «consueti controlli amministrativi all'interno dell'area del mercato». Conclusi gli accertamenti, i vigili hanno notato che la macchina era visibilmente inclinata da un lato. Tre pneumatici erano stati gravemente danneggiati con numerosi tagli, così l'auto è stata per diverse ore inutilizzabile. «Un atto vandalico sul quale ora stanno indagando gli agenti del VIII Gruppo Torri. Per risalire agli autori del gesto, al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona» sottolinea la polizia locale.