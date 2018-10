BLITZ DEI VIGILI

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniNiente più tuffi, almeno per un po'. È stato arrestato dalla Polizia municipale il tuffatore seriale delle fontane storiche della città: si tratta di un rumeno di 35 anni, senza fissa dimora. «Mi tuffavo per recuperare le tante monetine che i turisti buttano nelle fontane», avrebbe detto agli agenti del I gruppo, guidati da Maurizio Maggi.L'uomo è stato fermato per la quarta volta, dopo altrettanti tuffi: la prima apparizione del nuovo Klaus Dibiasi è avvenuta alla Fontana di Trevi, quando l'uomo ha rimosso le transenne a protezione del marmo per poi buttarsi in vasca sotto gli occhi dei poliziotti della municipale, che lo hanno fermato, denunciandolo a piede libero.Quattro giorni fa, il tuffatore è stato nuovamente pizzicato mentre era già dentro la vasca della fontana di piazza Navona, fra lo stupore dei turisti che hanno assistito alla scena. Lo spettacolo è andato in replica, sempre a piazza Navona, nella giornata di lunedì, costringendo le pattuglie della polizia municipale ad arrestarlo due volte in altrettanti giorni.Nonostante le maggiori precauzioni prese dal tuffatore, l'uomo è stato nuovamente beccato a piazza Barberini: stavolta, prima di entrare nella vasca di marmo, l'uomo ha controllato attentamente i dintorni e poi, con un bastone di ferro, ha cercato di rastrellare i pochi spiccioli presenti nella vasca. Il tutto però sotto gli occhi degli agenti in borghese che lo hanno fermato ancora una volta, denunciandolo per danneggiamenti.Dopo il quarto arresto, l'uomo non se l'è cavata con una denuncia a piede libero, ma con una multa di quasi 400 euro.riproduzione riservata ®