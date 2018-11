Blitz antidroga nel cuore del Tufello «Mo' dovete venì coi carri armati»

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emilio Orlando«Al Tufello da oggi potete entrà solo coi carri armatiSiete tutte guardie infami Questa la pagate». Venivano accolti così i poliziotti durante i riscontri ed i controlli antispaccio dalle vedette e dai capi piazza del Tufello, finiti in manette ieri mattina al termine di un'imponente operazione antidroga che ha smantellato una banda di ventidue criminali che spacciavano cocaina con un guadagno giornaliero di quattromila euro.Untouchables, intoccabili, così gli investigatori del commissariato Fidene diretti da Giuseppe Rubino e gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile agli ordini di Mariangela Sciancalepore, dal suo vice Generoso Imparato e coordinati dalla direzione distrettuale antimafia, hanno battezzato il blitz operazione. Dove sono stati impiegati oltre cento agenti. Il metodo mafioso utilizzato per controllare le piazze di spaccio avveniva, secondo quanto è emerso dalle indagini anche con l'uso delle armi, per difendersi da concorrenti che volevano accaparrarsi il florido quadrilatero di vie dove venivano vendute le dosi.Tra le persone arrestate anche Michele Corropoli, un avvocato romano che secondo quanto riportato nell' ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, agevolava la comunicazione tra sodali già detenuti e i reggenti delle piazze di spaccio del Tufello e di San Basilio. Il labirinto di strade eldorado della cocaina era compreso tra i caseggiati di via Tonale, via Monte Petrella, via Monte Crocco e via Monte Epomeo ed era gestito da Christian P., personaggio senza scrupoli vecchia conoscenza della mobile nonostante la giovane età e figlio minore di Guerino e fratello di Daniele e Fabrizio, tutti membri dell'omonima famiglia malavitosa costituente secondo la polizia «una pericolosa consorteria criminale operante a san Basilio con altri complici già finiti in manette. Nel pomeriggio le moglie e compagne degli arrestati hanno fatto irruzione in questura. Una scena tipo quelle che si vedono per gli arresti dei boss di camorra a Napoli. Ovviamente sono state respinte dai poliziotti.riproduzione riservata ®