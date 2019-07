Blitz anticrimine della questura all'ombra delle torri di Tor Bella Monaca. Nel mirino dei controlli disposti dal questore Carmine Esposito, le piazze di spaccio e le attività commerciali non in regola presenti al Casilino.

Tre gli spacciatori di cocaina finiti in manette durante l'operazione Alto Impatto, che ha visto impiegati decine di agenti con a fianco le unità cinofile. La sezione narcotici della squadra mobile ha sequestrato decine di dodi di cocaina, pronte ad essere vendute agli acquirenti che frequentano via dell'Archeologia.

Mentre le piazze di spaccio venivano controllate palmo a palmo, la polizia amministrativa irrompeva in alcuni bar, sanzionando i gestori con multe per un totale di 10.000 euro. Un'attività di ristorazione, frequentata da pregiudicati non possedeva la licenza. Mentre scattavano le manette ai polsi degli spacciatori, gli agenti delle volanti e del commissariato Casilino hanno controllato ai terminali della polizia criminale 150 persone sospette. Non si ferma la morsa delle forze dell'ordine a Tor Bella Monaca. Polizia e Carabinieri, con controlli giornalieri, stanno martellando il mercato di spaccio più grande di Roma. Una situazione che punta a scoraggiare i pusher in nome della legalità.(E. Orl.)

Giovedì 25 Luglio 2019, 05:01

