BLITZ AL COLOSSEO

Alessia StrinatiAste per selfie, powerbank, bottiglie di acqua e molto altro. Questo è il bottino sequestrato a Roma tra i Fori Imperiali e il Colosseo da parte dei carabinieri della compagnia Roma Centro. I militari hanno coordinato i comandi di piazza Venezia, delle Stazioni Roma via Vittorio Veneto, piazza Farnese e del Nucleo Scalo Termini per una massiccia operazione che si è conclusa ieri ai danni di borseggiatori e commercianti abusivi. Il blitz, eseguito in una delle aree più centrali della Capitale, ha portato all'arresto di tre persone, oltre trenta sono state multate e sono stati sequestrati oltre 1100 pezzi di merce contraffatta e illegale.I commercianti abusivi fermati sono tutti cittadini stranieri provenienti dal Pakistan, dal Bangladesh e dal Senegal: per loro sono scattate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 150.920 euro, oltre, ovviamente al sequestro della merce. Le tre persone arrestate, invece, sono di origine romena: si tratta di borseggiatori, senza fissa dimora, che erano riusciti a rubare uno smartphone a una turista finlandese. I carabinieri hanno anche emesso provvedimenti di Daspo Urbani, ovvero dieci delle persone fermate non potranno più frequentare le aree considerate di pregio della città per un totale di dodici mesi.Con questo decreto legge vengono puniti tutti coloro che in qualche modo turbano il pubblico decoro, tra cui, appunto, i commercianti abusivi. Il provvedimento viene eseguito allo scopo di fare interventi di recupero del degrado urbano, anche nelle aree centrali e più turistiche. Secondo i militari, le dieci persone per cui è scattata la Daspo, avrebbero stazionato in posti di accesso e traffico della fermata della metropolitana della linea B Colosseo. Così facendo avrebbero limitato l'utilizzo del pubblico servizio ai turisti e ai cittadini. Queste stesse persone, quasi tutte di origine romena, fatta eccezione per un cittadino del Pakistan e uno del Senegal, sono state anche segnalate al sindaco Raggi, affinché vengano emesse le sanzioni previste dal provvedimento che variano dai 100 ai 300 euro ciascuno.riproduzione riservata ®