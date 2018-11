BLITZ A OSTIA

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaNuovo blitz ai danni del Clan Spada da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Ieri all'alba c'è stato infatti lo sgombero di un'abitazione in via Zotti a Ostia, occupata da un membro del clan. Un centinaio di agenti del Comando Generale, dell'Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e dei Gruppi X Mare, Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) e Pics (Pronto Intervento Centro Storico), con la collaborazione di personale della Polizia di Stato, sono intervenuti per consentire il recupero dell'appartamento che, secondo quanto si apprende, era indebitamente occupato da Alberto Renzi, marito di Adelina Spada.A difesa dell'immobile un sofisticato sistema di videosorveglianza collegato allo spioncino della porta che trasmetteva le immagini dell'esterno direttamente ad un cellulare. All'interno sono state rinvenuti coltelli e spade ma un'arma bianca in particolare ha destato la curiosità di tutti: un bastone africano utilizzato per la caccia ai leoni. L'uomo è stato denunciato e ha lasciato l'abitazione senza opporre resistenza, mentre non ci sono notizie della moglie che non era presente. Si tratta del terzo blitz nel giro di pochi mesi: Il primo in via Ingrao, con lo sgombero dell'appartamento occupato da Vincenzo Spada, detto Gnocco, uno dei nipoti del boss Carmine. L'altro in via Forni per il recupero della casa occupata da Silvano Spada. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha ringraziato via Twitter le forze dell'ordine: Tolleranza zero verso delinquenti e mafiosi, i romani e gli italiani chiedono legalità, sicurezza, giustizia!. Un plauso anche da parte della Sindaca Virginia Raggi che ha twittato cosi: Insieme a @PLRomaCapitale non diamo tregua alla criminalità, per restituire legalità e sicurezza ai cittadini. #NonAbbassiamoLoSguardo.riproduzione riservata ®