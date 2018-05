Blanchett: «Più donne a Cannes? I cambiamenti richiedono tempo»

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CANNES - «Vorrei che ci fossero più donne in concorso? Sì. Mi piacerebbe che la Palma d'Oro quest'anno andasse a una donna? Certo. Ma i film non li giudicheremo in base al sesso di chi li gira, o alla nazionalità. Li valuteremo per la loro qualità artistica. Così ieri Cate Blanchett (foto), dodicesima presidente di giuria donna nella storia del Festival di Cannes, ha spento in partenza ogni polemica preventiva su un presunto vantaggio delle registe nell'anno del #metoo. «I cambiamenti, per essere profondi, devono basarsi su azioni specifiche e richiedono tempo - ha detto di fronte ai suoi giurati, fra cui il regista Denis Villeneuve e l'attrice Kristen Stewart - Non credo che sei, nove mesi di distanza dal caso Weinstein siano abbastanza per avere un impatto sul Festival di Cannes. Ma mi auguro che il movimento cambi l'industria cinematografica, e non solo quella». Anche perché il festival, nonostante le parole del direttore generale Thierry Frémaux, non ha poi fatto molto per muoversi nella direzione di un bilanciamento tra i generi: solo tre donne in concorso (Alice Rohrwacher, Nadine Labaki, Eva Husson) e due presidentesse di giuria (Blanchett e Ursula Meier, alla Caméra d'Or) non bastano a cancellare il curriculum di una Cannes ancora largamente al maschile, che in settantuno edizioni ha assegnato la Palma d'Oro una sola volta a una regista (Jane Campion).Ma le scelte della giuria, ha promesso Blanchett, «non saranno influenzate dall'attualità e neanche dalla politica», riferendosi al film di Jafar Panahi, bloccato in Iran, e Kirill Serebrennikov, detenuto in Russia. «Molti film affrontano temi importanti, delicati, che meritano di essere raccontati. Ma non siamo qui per difendere il genere o assegnare il Nobel per la pace. Siamo qui per attribuire la Palma d'Oro a un film capace di emozionare e durare nel tempo».