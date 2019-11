Black Friday dell'Ama: domani sciopero

Davvero un Black Friday per Roma: come se il caos dei rifiuti nella Capitale non bastasse, ora arriva anche lo sciopero dell'Ama. In difficoltà da giorni, infatti, adesso per Ama la situazione si complica ulteriormente. Lo sciopero indetto per venerdì dal sindacato Usb in concomitanza del Friday for the Future per il IV sciopero globale per il Clima, non farà che aggravare la situazione. L'azienda infatti fa sapere che, per fronteggiare la chiusura del sito di raccolta rifiuti di Colleferro, sta lavorando per mantenere il controllo. Sia per la raccolta die rifiuti ingombranti lasciati in strada impropriamente sia per pulire luoghi cosiddetti sensibili davanti alle scuole, agli asili nido, agli ospedali e vari presidi sanitari comprese le strutture socio-assistenziali. Le operazioni scattano in caso di necessità e segnalazioni: negli ultimi giorni ne sono state raccolte oltre 5 tonnellate in varie strade tra cui via dell'Archeologia, via di Tor Cervara, via di Centocelle, viale Jonio, Via Landonio, via Monte Cervialto e via Procaccini. Un lavoro in più, che va ad intasare la raccolta già in affanno. (L. Loi.)

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

