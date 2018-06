Björk a Caracalla l'elfo sbarca a JMF

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Just Music Festival porterà nella Capitale l'attesissimo live di Björk, mercoledì 13 alle Terme di Caracalla, con aftershow d'eccezione in una secret location che vedrà in consolle il duo Dumfound e la nuova stella del dancefloor William Djoko. E da domani, insieme a Vipra, il Festival porterà in consolle al Maxxi alcuni dei nomi di punta del clubbing più ricercato: dal producer statunitense Seth Troxler al dj tedesco Gerd Janson, dall'icona dell'elettronica Vatican Shadow al duo techno Howl Ensemble, passando per le atmosfere house di Francesco Costantini e Riccardo Carnevale e per Hugo Sanchez, personaggio cardine dell'underground romano. Una lunga serata, dalle 18 alle 4 del mattino, con dj set, proiezioni e live performance, a cavallo tra clubbing, arti visive e ricerca. Attesa infatti anche la speciale partecipazione dell'artista Nico Vascellari che, oltre ad un coinvolgimento musicale al fianco di Vatican Shadow, presenterà al pubblico il suo nuovo libro Codalunga, mentre sarà possibile visitare gratuitamente Revenge, l'imponente installazione tridimensionale con cui partecipò alla Biennale di Venezia e vinse il Premio per la Giovane Arte Italiana nel 2007. Nella sala cinema del Maxxi, inoltre, verrà proiettato in anteprima il film Inthemountains di Giorgio Orbi. (C. Fag.)