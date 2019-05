Bistrot di giorno, ristorante gourmet di sera. Ha due anime, entrambe incentrate sull'attenta selezione della materia prima e la creatività, il ristorante Moma, nuova stella Michelin a Roma in zona via Veneto. A firmare la sua filosofia, i patron Gastone e Franco Pierini, fratelli già noti per varie esperienze di successo nella Capitale. Ai fornelli lo chef Andrea Pasqualucci, classe 1989, che prima di approdare al Moma ha lavorato in vari stellati. Ogni piatto qui è concepito per offrire una piena esperienza di sapore, valorizzando gli ingredienti, scelti con cura anche da produttori di nicchia ed esaltati in proposte creative, capaci di conquistare sin dal primo sguardo e convincere qualsiasi palato. Da non perdere, nel menu gourmet, il risotto alla camomilla, anguilla affumicata e origano, vera sorpresa di gusto, nonché il polpo verace alla vignarola. La carta spazia tra carne e pesce. Ottimi i dolci e la cantina.

Moma - Roma, via di San Basilio 42/43, tel. 06/42.011.798 - chiuso domenica - costo: 70/90 la sera.

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

