Bisarca con un furgone a bordo si incastra nel passaggio a livello

Poteva essere una tragedia, ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze dopo un incidente che ha coinvolto una bisarca, rimasta incastrata tra le sbarre di un passaggio a livello nei pressi della via dei Laghi, all'interno del Comune di Ciampino. L'autocarro è rimasto bloccato, con un furgone pericolosamente in bilico e a rischio di ribaltarsi lungo i binari.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.40, la bisarca, che trasportava due furgoni, è rimasta bloccata proprio mentre attraversava i binari del passaggio a livello, a pochi passi dalla stazione di Casabianca, lungo la linea ferroviaria Roma-Velletri. Il conducente dell'autocarro, una volta realizzato il pericolo, ha subito allertato i soccorsi ed il treno in transito è riuscito a frenare in tempo la sua corsa, evitando l'impatto con la bisarca.

Nel momento in cui l'autocarro è rimasto perfettamente incastrato tra le sbarre del passaggio a livello, uno dei furgoni trasportati dalla bisarca si è anche pericolosamente inclinato in avanti, rimanendo in bilico. Per mettere in sicurezza il furgone è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il mezzo con una gru.

Sul posto è giunta immediatamente una pattuglia della polizia locale, che ha chiuso la strada per mettere in sicurezza l'area circostante il passaggio a livello. Il traffico è stato deviato sulle strade circostanti (via Bruxelles, via della Folgarella, via del Sassone e via Mura dei Francesi. Inevitabili i disagi per la circolazione in un'area, quella intorno alla via dei Laghi, in cui il traffico è tutt'altro che scorrevole per gran parte della giornata.(E. Chi.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA