Biosphaera Pharma la nuova vita per gli over 65

RIMINI - Aree di screening gratuiti, momenti di aggregazione, stand espositivi ma anche convegni, tavole rotonde e convegni tematici hanno caratterizzato il CosmoSenior 2019 di Rimini, offrendo una vetrina unica per confrontarsi col variegato mondo della terza e quarta età.

Gli over65 rappresentano circa il 22% della popolazione totale e sono un ammortizzatore sociale straordinario. In questa occasione Biosphaera Pharma (info: www.biosphaerapharma.it) ha organizzato un convegno sul dolore muscolare ed articolare e sui probiotici ad alta concentrazione; un momento anche per promuovere la campagna Aggiungi vita agli anni, dove la salute non è assenza di malattia ma presenza di benessere fisico, mentale ed emozionale. «La terapia locale non farmacologica può essere una valida alternativa per alleviare il dolore muscolare e articolare- spiega la dott.ssa Rossella Costantino, fisiatra dell'Istituto Gaetano Pini di Milano - Recentemente è stata formulata un'associazione di vari principi attivi naturali, salicilato, capsaicina e mentolo, le cui spiccate proprietà antinfiammatorie ed analgesiche sono in grado di alleviare il dolore localizzato nelle malattie muscolo-scheletriche, dal mal di schiena, tensione al collo, alle spalle, ai gomiti e alle ginocchia e nelle contratture ed irrigidimenti muscolari». (A.Cap.)

riproduzione riservata ®

Mercoledì 27 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA