Bioparco e Zoomarine Amore, festa e animali

Federica Piccini

Gli elefanti usano un cocktail di odori corporei per conquistare il partner. E che le giraffe combattono per l'amata a colpi di collo. In occasione di San Valentino, il Bioparco dedica una giornata - domenica - alla scoperta dell'amore nel mondo animale: corteggiamento, riproduzione, cure parentali, in un coinvolgente giro animato nel parco per conoscere i segreti più intimi di giraffe, rinoceronti, mandrilli, civette delle nevi, tamarini, uistitì (foto) e molte altre specie. Alla fine del percorso appuntamento con il Gioco delle coppie, attività ludico-didattica in rima per riconoscere il partner giusto e si potrà partecipare ai laboratori A tuxtu con la Natura sul tema Sos Australia (bioparco.it).

Amore filiale a Zoomarine, il parco acquatico spegne quindici candeline e dà il via ai festeggiamenti con una Grande festa di Carnevale. La nuova stagione (Claudio Cecchetto è il direttore artistico), si apre con una carica di neonati. Sono oltre 49 i nuovi cuccioli di Zoomarine. Dalla dolcissima cucciola della delfina Maya, ai tre pinguini sudafricani, dai trentasei uccelli tropicali alle due testuggini giganti africane. Zoomarine ospita anche il primo ed unico Centro di Recupero Tartarughe Marine del Lazio, un vero e proprio pronto soccorso per le testuggini in difficoltà. (zoomarine.it).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA