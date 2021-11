Bimbo ucciso: zio in ospedale con un coltello cerca il padre

È stato bloccato prima dai vigilantes e poi dai carabinieri, all'interno dell'ospedale Belcolle di Viterbo, mentre cercava di raggiungere il papà del piccolo Matias, arrestato per l'omicidio del bambino e ancora ricoverato nel reparto penitenziario della struttura. L'uomo aveva un coltello nascosto e gridava «Ditemi dov'è?», riferendosi evidentemente a Mirko Tomkov, l'uomo accusato dell'omicidio del figlio Matias di dieci anni, ucciso nei giorni scorsi a Vetralla, in provincia di Viterbo. A dare l'allarme è stato l'ospedale. Lo zio del bambino, che quando è stato bloccato era in stato di shock, è stato poi ricoverato, ed è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio.

Il 44enne polacco Mirko Tomkov, sottoposto ad arresto, si trova ancora ricoverato in stato di incoscienza ed è piantonato in ospedale a Viterbo. I carabinieri, che indagano sulla vicenda, non hanno trovato segni di effrazione sulla porta dell'abitazione. Non si esclude, quindi, che ad aprire al padre sia stato lo stesso Matias. A settembre Tomkov era stato raggiunto da un divieto di allontanamento.



