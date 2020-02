Bimbo travolto sulle strisce

Un altro ferito in codice rosso. Tra il Tiburtino e Settecamini. E stavolta di soli 11 anni. Stava attraversando la strada con la madre ed altri due ragazzini, quando è stato falciato da una macchina. L'adolescente è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso del San Giovanni con alcuni traumi ed escoriazioni, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Nonostante, il ragazzo di 11 anni si trovasse sulle strisce pedonali, il ventiseienne alla guida della Opel Corsa che lo ha investito non lo ha visto. L'ennesimo investimento è avvenuto poco dopo le 20 in via di Casal Bianco all' altezza di via di Colleverde nella zona est della Capitale.

La polizia locale di Roma del IV gruppo Tiburtino oltre a rilevare l'incidente, le cui cause sono ancora in via d' accertamento ha segnalato all'ufficio tecnico della circoscrizione che le strisce pedonali dell'attraversamento dove si è verificato l'investimento erano scolorite e poco visibili. Tra le altre probabili cause potrebbe anche esserci una distrazione del guidatore. Quest'ultimo si è fermato a prestare i primi soccorsi ed è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici.

Nel mese di Dicembre scorso, un altro dodicenne venne investito da un'auto e trasportato in ospedale. Secondo l'Asaps, l'Associazione sostenitori e amici polizia stradale, attraverso l'Osservatorio pedoni ha diffuso le cifre degli investimenti del primo mese del 2020 da dove si evince chela regione in cui si è avuto il più alto numero di pedoni deceduti è il Lazio con 10 vittime totali di cui 4 solo a Roma. Un dato impietoso rispetto alle 45 persone decedute complessivamente in tutto il territorio nazionale.(E. Orl.)

Mercoledì 5 Febbraio 2020

