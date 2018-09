Bimbo risucchiato dalla piscina

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniUna mano infilata nel bocchettone della piscina, sicuramente per curiosità ma anche per avvertire quella sensazione particolare garantita da un forte getto d'acqua contro le dita.Chissà quante volte Richard Mulas, 7 anni, bimbo sardo di origini ecuadoregne, aveva fatto quel gioco nella vasca della piscina del residence per turisti dove lavora sua madre. Ma ieri, per il piccolo, quel gioco è stato fatale: il braccio è rimasto impigliato nel bocchettone, risucchiando il corpo sul fondo e impedendone la risalita. Una morte assurda ed orrenda. Richard Mulas si era tuffato da solo nelle azzurre acque della piscina del residenze di Orosei. Abitava a Irgoli (Nuoro).Per la dinamica, la vicenda ha immediatamente ricordato quella della ragazzina annegata in un hotel di Sperlonga: anche in quel caso un bocchettone di aspirazione è risultato determinante nel cambiare il verso ad una bella giornata di giochi in acqua, portando alla morte la tredicenne. Una tragica fatalità confermata anche dall'autopsia, che ha poi escluso malori.Pure nel caso della vicenda di Richard, l'esatta dinamica dell'accaduto verrà determinata dal risultato dell'esame autoptico per escludere concause naturali.Di sicuro nessuno si è accorto del dramma in atto fino a quando non è arrivato un turista, che si è tuffato nel disperato tentativo di soccorrere il bimbo oramai privo di sensi. I medici del 118 hanno provato a rianimarlo per più di un'ora, ma alla fine si sono dovuti arrendere. L'inchiesta dovrà stabilire - come nel caso dell'annegamento nell'hotel di Sperlonga - se la vasca (che sarebbe condivisa dai residence Gli ulivi e Il Rifugio) doveva essere presidiata da personale esperto in salvamento.riproduzione riservata ®